Σίλια Κριθαριώτη: Το λαμπερό δείπνο στην Ίο – Αργυρός, Νίκα και Γκίλφοϊλ ανάμεσα στους VIP καλεσμένους

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαγγανάρι της Ίου, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και η Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Μεταξύ άλλων στην Ίο βρέθηκαν ο Τζον Καγιούλης και η Μαρίνα Βερνίκου, που πόζαραν στον φακό μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη.

Μάλιστα, το στιγμιότυπο ανέβασε ο Τζον Καγιούλης γράφοντας: «Η Σίλια βάζει πάντα καρδιά, πάθος και αγάπη σε ό,τι κι αν κάνει και γι’ αυτό το αποτέλεσμα είναι πάντα μαγικό. Σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό το αξέχαστο βράδυ όπως αυτά που μόνο εσύ ξέρεις να οργανώνεις».

Δείτε τα βίντεο:

govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Ο ξέφρενος χορός στη Μύκονο μαζί με τη Χρουσαλά, τη Vergara και την Καλομοίρα