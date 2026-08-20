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Lifestyle

Σίλια Κριθαριώτη: Το λαμπερό δείπνο στην Ίο – Αργυρός, Νίκα και Γκίλφοϊλ ανάμεσα στους VIP καλεσμένους

Εκεί η γνωστή σχεδιάστρια διατηρεί εξοχικό και περνάει μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της
Βασίλης Κοντζεδάκης
20.08.2026 | 17:00 UPD:20.08.2026, 15:05
Σίλια Κριθαριώτη: Το λαμπερό δείπνο στην Ίο – Αργυρός, Νίκα και Γκίλφοϊλ ανάμεσα στους VIP καλεσμένους

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Η Σίλια Κριθαριώτη οργάνωσε ένα ιδιαίτερο τραπέζι στην αγαπημένη της Ίο, στο οποίο βρέθηκε πλήθος ανθρώπων από την κοσμική Αθήνα και όχι μόνο.

Εκεί η γνωστή σχεδιάστρια διατηρεί εξοχικό και περνάει μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, κάλεσε αγαπημένα της πρόσωπα και όλοι μαζί γιόρτασαν σε ένα τραπέζι που τα είχε όλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαγγανάρι της Ίου, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και η Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Μεταξύ άλλων στην Ίο βρέθηκαν ο Τζον Καγιούλης και η Μαρίνα Βερνίκου, που πόζαραν στον φακό μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη.

Μάλιστα, το στιγμιότυπο ανέβασε ο Τζον Καγιούλης γράφοντας: «Η Σίλια βάζει πάντα καρδιά, πάθος και αγάπη σε ό,τι κι αν κάνει και γι’ αυτό το αποτέλεσμα είναι πάντα μαγικό. Σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό το αξέχαστο βράδυ όπως αυτά που μόνο εσύ ξέρεις να οργανώνεις».

Δείτε τα βίντεο:

 

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