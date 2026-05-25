Η Σίλια Κριθαριώτη πραγματοποίησε μια νέα βραδινή έξοδο, για ευχάριστη αφορμή. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια και ο σύζυγός της, Νίκος Τσάκος, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τα γενέθλια του πολυαγαπημένου αδερφού της Σίλιας, Νίκου, ο οποίος γιόρτασε το ευτυχές ορόσημο των 55ων γενεθλίων του με ένα dinner party.

Όσον αφορά την εμφάνισή της, η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε μια εντυπωσιακή βραδινή δημιουργία, την οποία συνδύασε με πολυτελή κοσμήματα. Αν και η τοποθεσία του dinner party δεν έγινε γνωστή, φαίνεται ότι ο Νίκος Κριθαριώτης επέλεξε το Bungalow 7 εντός των θρυλικών Αστεριών στη Γλυφάδα.

Ο Νίκος Κριθαριώτης είναι ο αδελφός της διεθνώς αναγνωρισμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη και διατηρεί χαμηλό προφίλ, κρατώντας την ιδιωτική του ζωή αυστηρά προσωπική. Αν και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκεται συχνά στο πλευρό της αδελφής του, σε σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις, fashion shows και φιλανθρωπικά gala, στηρίζοντας διακριτικά το έργο και την πορεία της.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Ναστάζια Δαρίβα, επιχειρηματίας και δημιουργός του brand υποδημάτων Glamazons. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στη Μύκονο και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια.

