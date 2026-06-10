Η θρυλική Villa Certosa, η πολυτελής έπαυλη του αείμνηστου Silvio Berlusconi στη Σαρδηνία, βγαίνει προς πώληση, με την αξία της να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το εντυπωσιακό κτήμα βρίσκεται στο Πόρτο Ροτόντο και θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ιδιωτικές κατοικίες της Ιταλίας.

Η έκτασή του θυμίζει μικρή πόλη, καθώς περιλαμβάνει επτά εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις σπα, ξενώνες, αθλητικούς χώρους, γήπεδα ποδοσφαίρου και γκολφ, καθώς και ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για παιδιά.

Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ακινήτου βρίσκονται ένας εκτεταμένος βοτανικός κήπος, ελικοδρόμιο, χώροι θαλασσοθεραπείας, ένα τεχνητό ηφαίστειο και το περίφημο «Σπήλαιο του Ποσειδώνα», ενώ διαθέτει ακόμη και ειδικά καταφύγια ασφαλείας.

Η βίλα δεν αποτέλεσε μόνο την καλοκαιρινή κατοικία του Berlusconi, αλλά και σημείο φιλοξενίας κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων.

Στους χώρους της έχουν βρεθεί ο George W. Bush, ο Tony Blair και ο Vladimir Putin, μετατρέποντάς την σε σύμβολο της πολιτικής και οικονομικής επιρροής του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού.

Η δημοσιοποίηση νέων φωτογραφιών από το εσωτερικό και τους εξωτερικούς χώρους του κτήματος έδωσε για πρώτη φορά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πολυτελούς ιδιοκτησίας, η οποία για δεκαετίες παρέμενε ένα από τα πιο μυστηριώδη και συζητημένα ακίνητα της Ευρώπης.

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