Φόρο τιμής στον εμβληματικό Valentino Garavani, που απεβίωσε σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου σε ηλικία 93 ετών, απέτισε η Donatella Versace. Σε μια συγκινητική δήλωση, η Ιταλίδα σχεδιάστρια χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως έναν “πραγματικό μαέστρο” της υψηλής ραπτικής, τονίζοντας ότι η κληρονομιά του θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον επί δεκαετίες σύντροφο και συνιδρυτή του οίκου του, Giancarlo Giammetti.

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Giancarlo, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της:

