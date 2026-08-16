Με ξεχωριστή χαρά βιώνει τη μέρα του Δεκαπενταύγουστου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αφού η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης έχει για εκείνη έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Έχοντας πέντε πολύ δικά της πρόσωπα που γιορτάζουν, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση, γεμάτη αγάπη και θερμές ευχές για τους ανθρώπους της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από αγαπημένες φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστούν η ίδια και οι κόρες της, σε στιγμές οικογενειακής χαράς. Σε μία από τις φωτογραφίες, μάλιστα, οι κόρες της σχηματίζουν μια καρδιά πάνω από τη μαμά τους, σε ένα από τα στενά της Πάρου, ενώ στις υπόλοιπες η παρουσιάστρια ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, την αδερφή της και την πεθερά της.

«Χρόνια πολλά με υγεία και την ευλογία της Παναγίας μας. Σήμερα γιορτάζει η “μισή” καρδιά μου. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μας, τη μαμά μου, την πεθερά μου και την αδελφούλα μου. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν πριν από χρόνια, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου», έγραψε χαρακτηριστικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Ο λόγος που η Σταματίνα Τσιμτσιλή χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ως γιορτή για τη «μισή» της καρδιά είναι οι πέντε γυναίκες της οικογένειάς της που έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Η μητέρα της παρουσιάστριας ονομάζεται Παναγιώτα, όπως και η μεγαλύτερη κόρη της, την οποία φωνάζουν Νάγια, ενώ η μικρότερη κόρη της, Μαίρη, μοιράζεται το ίδιο όνομα με την αδελφή της Σταματίνας και τη μητέρα του συζύγου της, Θέμη Σοφού.

Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος είναι για την παρουσιάστρια μια ημέρα γεμάτη ευχές και οικογενειακές αναμνήσεις, με πέντε αγαπημένα της πρόσωπα να έχουν την τιμητική τους.

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