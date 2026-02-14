Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στον Αναστάση Παπαληγούρα συγγενείς, πολιτικοί και φίλοι. Ο πατέρας της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα θα πραγματοποιηθεί στις 12:00μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια του Αναστάση Παπαληγούρα κάνει έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού, Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαλιγούρα

Λένα Παπαλιγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος

Παπαλιγούρας

Αντώνης Πάντος

Παπαλιγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

