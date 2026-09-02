Η καρδιά του σινεμά και της μόδας χτυπά από σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, στη Βενετία, καθώς ξεκινά το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 12 του μήνα. Το Lido ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ του Hollywood, με τον George και την Amal Clooney να κάνουν ήδη την πρώτη τους εντυπωσιακή άφιξη.

Το διάσημο ζευγάρι παρέδωσε μαθήματα ανεπιτήδευτου στυλ, επιβεβαιώνοντας πως η διοργάνωση αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά και μόδας ραντεβού της χρονιάς.

Η Amal Clooney, άλλωστε, έχει εδώ και χρόνια τη δική της θέση στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες γυναίκες, γνωρίζοντας πώς να ισορροπεί ανάμεσα στο glamorous και το διαχρονικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Corriere Moda (@modacorriere)

Ο George Clooney επιστρέφει στο Lido για να παραλάβει τον Τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, ενώ ανάμεσα στους σταρ που αναμένονται στη Βενετία βρίσκονται η Penélope Cruz, ο Robert Pattinson, ο Javier Bardem, η Pamela Anderson και ο John Malkovich.

Η άφιξη των Clooney είναι μια πρώτη ένδειξη πως το φετινό red carpet αναμένεται να μας χαρίσει πολλές ακόμη αξέχαστες στιγμές μόδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Clooney Fans (@georgeclooneyfansite)

govastiletto.gr -Amal Clooney: Το απρόσμενο suede look στο Κάπρι που έκλεψε τις εντυπώσεις