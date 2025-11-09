Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια μικρή απόδραση στο Παρίσι έκαναν ο Αντρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, με αφορμή τα γενέθλιά της. Το ζευγάρι πέρασε μερικές ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας βόλτες και στιγμές χαλάρωσης στην πόλη του φωτός.

Ένα από τα highlights του ταξιδιού ήταν το ρομαντικό τους δείπνο σε εστιατόριο με εντυπωσιακή θέα προς τον Πύργο του Άιφελ, όπου γιόρτασαν οικογενειακά την ξεχωριστή ημέρα.

Δύο μήνες μετά τον ερχομό της κόρης τους, οι δυο τους ζουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους.

Ο Αντρέας Γεωργίου είχε μιλήσει πρόσφατα και για την πατρότητα, περιγράφοντας τις νέες εμπειρίες τους ως βαθιά συγκινητικές, αλλά και πρωτόγνωρες. «Τίποτα δεν σε προετοιμάζει για όσα ζει ένα ζευγάρι με τον ερχομό του πρώτου παιδιού. Είναι κάτι μοναδικό και πολλές φορές, τρομακτικό στην αρχή», είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά.

Το ταξίδι τους στο Παρίσι φαίνεται πως ήταν η τέλεια ευκαιρία για λίγες στιγμές ηρεμίας πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα με το νέο μέλος της οικογένειας.

Πηγή: instagram

