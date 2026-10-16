Μια βραδιά αφιερωμένη στις γυναίκες της Κύπρου, στο έργο τους και στη σημαντική τους προσφορά, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Η μεγάλη βραδιά των 21ων Βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2026, έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία, σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στις γυναίκες που τολμούν, δημιουργούν, εμπνέουν και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

Τη λαμπερή βραδιά παρουσίασαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Αντρέας Γεωργίου και όπως ήταν φυσικό από το πλευρό του ηθοποιού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου δεν θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου.

Ο καταξιωμένος Ανδρέας Γεωργίου και η λαμπερή Ιζαμπέλλα Φούλοπ καλωσόρισαν το κοινό και έδωσαν το έναυσμα για μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη σημαντικές βραβεύσεις, συγκινητικές στιγμές, μουσική και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου

Η Σιμώνη έλαμψε μέσα στο εντυπωσιακό μαύρο φόρεμά της, όλο κεντημένο με παγιέτες και μια αποκαλυπτική πλάτη και κοψίματα στη μέση. Στιγμιότυπα από τη βραδιά δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στα social.

Η τελετή, όπως κάθε χρόνο, έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν στο ίδρυμα που θα επιλέξει η φετινή νικήτρια της κατηγορίας Allwyn Κοινωνικής Προσφοράς.

Με πληροφορίες από: madamefigaro.cy

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