Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι τον Εθνικό τελικό της Eurovision.

Σημαντικές μουσικές παρουσίες θα πλαισιώσουν τους δύο Ημιτελικούς του Sing for Greece 2026, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, ανεβάζοντας από νωρίς τον πήχη του φετινού εθνικού διαγωνισμού.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ Ημιτελικό, στη σκηνή θα ανέβει η Klavdia, δίνοντας το στίγμα της βραδιάς με μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Αντίστοιχα, στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το κοινό θα απολαύσει την Tamta, η οποία θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό show, σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Μεγάλος Τελικός, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, θα έχει ως special guest τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα medley με αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες.

Μεταδόσεις και παρουσιαστές

Τα live shows θα παρουσιάσουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά και θα μεταδοθούν ζωντανά από:

ΕΡΤ1

ΕΡΤ World

ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Παράλληλα, θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, με την Μικαέλα Θεοφίλου και τον Δημήτρη Μεϊδάνη, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT Echo.

