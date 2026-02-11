Η Marseaux ερμήνευσε το τραγούδι της «Χάνομαι» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Το Sing for Greece 2026 ξεκίνησε και η νεαρή καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε ένα από τα φαβορί τραγούδια της βραδιάς.

Με ολόσωμη λευκή φόρμα και wet look εντυπωσίασε με τη σκηνική της παρουσία.

Η Marseaux πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει περάσει μεγάλες διακυμάνσεις βάρους και ότι χρειάστηκε χρόνια ψυχοθεραπείας για να συμφιλιωθεί με το σώμα της.

«Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι που με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα», εξομολογήθηκε.

Govastiletto.gr –