Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, άνοιξε η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Το μεγάλο φαβορί της βραδιάς, ο Akylas, παρουσίασε το τραγούδι του “Ferto” και ξεσήκωσε το κοινό.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που διεκδικεί το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, κέρδισε από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις.

Με εκκεντρική παρουσία και άρτια εκτέλεση του κομματιού, διεκδικεί επάξια μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Το τραγούδι του ξεπερνάει τις 2,6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Govastiletto.gr – «Sing for Greece 2026»: Σήμερα ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision – Special guest η Klavdia