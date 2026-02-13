Το «Sing for Greece 2026» επέστρεψε με τον Β’ Ημιτελικό. Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται διεκδικούν τα επτά εισιτήρια που απομένουν για τον Τελικό, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Και τον Β’ Ημιτελικό παρουσιάζουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Tα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Οι 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν ένα από τα 7 “χρυσά εισιτήρια” ξεκίνησαν τη μουσική βραδιά με ένα medley από παλιότερες ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, όπως ακριβώς έκαναν και οι συνυποψήφιοί τους στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού.

Το “Μάθημα Σολφέζ”, το This is Our Night, το Shake It και το Die for You ήταν κάποια από αυτά.

Απόψε, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ανεβαίνουν ως guests, η Τάμτα, η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

