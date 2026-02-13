Ολοκληρώθηκε ο B’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ, με το κοινό να αποφασίζει ποιοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν την πορεία τους προς τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Ο Β’ Ημιτελικός έλαβε χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Πειραιώς και τη μετάδοση έκανε η συχνότητα της ΕΡΤ1, με αναμετάδοση στις πλατφόρμες Ertflix, Ertecho και μέσω livestream της EBU στο YouTube. Παρουσίασαν ο Γιώργος Καπουτζίδης (σχολιαστής της Εurovision 2026), η Μπέτυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Μετά από μια βραδιά γεμάτη δυνατές ερμηνείες, χιούμορ και eurovisionικό παλμό, επτά από τους 14 υποψηφίους πήραν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Κατά τις 11μιση ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου, αρχηγός της ελληνικής αποστολής έφερε τον φάκελο με τα αποτελέσματα.

1. Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»

2.Mikay – «Labyrinth»

3.Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

4.D3lta – «Mad About It»

5.leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

6. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

7.ZAF – «ASTEIO»

Ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

govastiletto.gr – Sing for Greece 2026 – Τάμτα: Παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ