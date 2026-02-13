Στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ως guest ανέβηκε και τους μάγεψε όλους η Τάμτα.

Η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, παρουσίασε μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Η Τάμτα δεν είναι καθόλου άγνωστη για το κοινό της Eurovision. Συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ του 2007 με το With Love, ενώ έχει καταθέσει ξανά τραγούδι. Το 2019 εκπροσώπησε την Κύπρο με το Replay, τερματίζοντας στην 14 θέση.

Σήμερα, στη σκηνή του Sing for Greece έκανε ένα medley των πρόσφατων τραγουδιών της (Khorumi, Σε είδα σ’ εμένα) κόβοντας την ανάσα. Ερμήνευσε επίσης το Unloved που είχε καταθέσει στην ΕΡΤ το 2015, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής και το With Love (συντελεστές Νίκος Τερζής και Ποσειδώνας Γιαννόπουλος), του Εθνικού Τελικού 2007. Ξεχώριζε ασφαλώς ο δυνατός live ήχος που πρόσφερε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και εξαιρετικές χορογραφίες του Bill Roxenos, σταθερός συνεργάτης της Tamta.

Να σημειώσουμε ότι ο Teo που κάνει παραγωγή στη νέα μουσική της Tamta, είναι στους συντελεστές του Ferto του Ακύλα. Προτού φύγει από τη σκηνή, η καλλιτέχνιδα ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κύπρο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

Με πληροφορίες από: ogaegreece.com

