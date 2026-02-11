Ο Α’ Ημιτελικός του Εθνικού Τελικού της Eurovision ολοκληρώθηκε απόψε, το βράδυ της Τετάρτης 10/02.

Οι πρώτοι 14 καλλιτέχνες παρουσίασαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.

Δυστυχώς, μόνο 7 από αυτούς τα κατάφεραν για τον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Με τυχαία σειρά, η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που περνούν στον Τελικό:

Rosana Mailan – Άλμα

Stefi – Europa

Evangelia – Parea

Marseaux – Χάνομαι

Ακύλας – Φερ’το

Alexandra Sieti – The other side

Styliannos – You and I

Στον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece 2026», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

