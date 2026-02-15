Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά καλησπέρισαν τους τηλεθεατές στον εθνικό τελικό του Sing for Greece το βράδυ της Κυριακής 15/2, στον οποίο θα μάθουμε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη φετινή Eurovision.

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού show θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της βραδιάς, οι τρεις παρουσιαστές μας σύστησαν τα μέλη που απαρτίζουν φέτος, τόσο την διεθνή, όσο και την ελληνική κριτική επιτροπή.

Αναλυτικά τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής

Benedikt Wiehle από την Γερμανία

Lasha Karanadge από την Γεωργία

Jelena Tomasevic Bosiljcic από την Σερβία

Ludovic Julien Hurel από την Γαλλία

Andrei Zapsa από την Μολδαβία

Τα είναι τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής

Μαρίνα Σπανού

Γιάννης Βασιλόπουλος

Μαρία Ηλιάκη

Μιχάλης Μαρίνος

Χαρά Κεφαλά

