Πυρ και μανία ο Χάρης Βαρθακούρης με τον ήχο του Β’ Ημιτελικού στο “Sing For Greece”. Ο γνωστός καλλιτέχνης δεν μάσησε τα λόγια του, κάνοντας δύο αιχμηρά tweets για το ηχητικό αποτέλεσμα της παραγωγής. Οι αναρτήσεις του έγιναν γρήγορα viral, με πλήθος χρηστών να συμφωνούν πως ο ήχος απόψε δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών.

Συγκεκριμένα ο καλλιέχνης ανέφερε τα εξής: «Γ@μώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!!!».

