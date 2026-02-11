Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision μόλις ξεκίνησε!

Η Klavdia άνοιξε τη βραδιά με το τραγούδι “Αστερομάτα” και μας θύμισε τη περσινή της συμμετοχή στην Eurovision όπου κατάφερε να φέρει τη χώρα μας στην 6η θέση.

Με ένα μαύρο φόρεμα ερμήνευσε το τραγούδι που λάτρεψαν οι Έλληνες και “άνοιξε την αυλαία” για τον φετινό διαγωνισμό.

Σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, μας ταξίδεψε για λίγο “πίσω στο χρόνο” και το κοινό την αποθέωσε.