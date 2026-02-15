Ο μεγάλος τελικός του Sing For Greece 2026 πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να κρίνει ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.

Στη φετινή τελική φάση θα λάβουν μέρος οι 14 υποψήφιοι που προκρίθηκαν από τους ημιτελικούς που έγιναν την Τετάρτη και την Παρασκευή, ενώ το αποτέλεσμα θα κριθεί τόσο από την κριτική επιτροπή, όσο και από την ψήφο του κοινού.

Η βραδιά, πέρα από αγωνία για το πολυπόθητο εισιτήριο της Eurovision, είχε και λαμπερές παρουσίες που τράβηξαν τα φλας των φωτογράφων.

Ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό ήταν η Κατερίνα Καραβάτου, κομψή και χαμογελαστή, αλλά και η Κατερίνα Στικούδη.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μαγνήτισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της, ενώ η αγαπημένη ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη έδωσε το δικό της ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Επίσης, στο κοινό βρέθηκαν η Μαντώ, ο Νίκος Γκάνος, καθώς και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Victoria Anastasia, που διαγωνίστηκε στον β’ ημιτελικό ήταν εκεί, όπως και η Tianora. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της Δάφνη Μπόκοτα, η οποία συνοδευόταν από τον γιο της, Νίκο Κοσώνα.

Εκεί ήταν και η Λένα Αρώνη, ενώ οικογενειακή έξοδο πραγματοποίησαν η Ρούλα Ρέβη με το σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα, και τα παιδιά τους.

Το «παρών» έδωσε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Dara.

