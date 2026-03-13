Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε η Σίντι Κρόφορντ στην πλατφόρμα του TikTok, στο οποίο παρουσιάζει αναλυτικά την πρωινή της ρουτίνα.

Στο βίντεο, το πρώην supermodel δείχνει πώς ξεκινά την ημέρα της από τις 6 το πρωί, ακολουθώντας μια σειρά από πρακτικές ευεξίας που διαρκούν περίπου δυόμισι ώρες.

Μεταξύ άλλων, η ίδια αναφέρει ότι βουρτσίζει το σώμα της, ακούει αποσπάσματα από τη Βίβλο μέσω Spotify, πίνει ένα σφηνάκι μηλόξυδο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι της.

Η ρουτίνα της συνεχίζεται με «grounding», δηλαδή περπάτημα ξυπόλητη στο γρασίδι, ενώ στη συνέχεια πίνει καφέ στον οποίο προσθέτει κολλαγόνο.

Πριν ξεκινήσει την υπόλοιπη ημέρα της, κάνει άλματα σε μικρό τραμπολίνο στο γυμναστήριο του σπιτιού της και περιμένει τον δάσκαλο πιλάτες που την προπονεί.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η ρουτίνα της φαίνεται μακριά από την καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων, ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι η φροντίδα του σώματος αποτελεί βασικό μέρος της καριέρας της ως μοντέλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια έγραψε ότι αγαπά αυτή τη διαδικασία, καθώς –όπως λέει– τη βοηθά να ξεκινά τη μέρα της με ενέργεια και θετική διάθεση.

