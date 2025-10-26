Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Λος Άντζελες, καθώς αποκάλυψε το νέο της look, υιοθετώντας ένα κομψό κοντό καρέ στα μαλλιά της. Η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα το βράδυ του Σαββάτου (25/10), στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Christy», στην οποία πρωταγωνιστεί, στο πλαίσιο του 2025 AFI Fest.
Η ξανθιά star έδειχνε ανανεωμένη με το bob κούρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα μακρύ, ροζ φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ από δαντέλα, διακριτικά κοσμήματα και ένα κλασικό μακιγιάζ. Η αλλαγή στο look της Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται πως είναι πολύ πρόσφατη, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εμφανιστεί με τα μακριά της μαλλιά στο Academy Museum Gala.
Η δημόσια εμφάνιση σηματοδοτεί την κορύφωση της προώθησης της νέας της ταινίας, «Christy», μιας βιογραφικής αθλητικής δραματικής παραγωγής σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μισό.
Το φιλμ αφηγείται τη ζωή της πρώην πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, με τη Σουίνι να υποδύεται την πρωταγωνίστρια. Η ταινία, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου.
Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ήδη αποκαλύψει την πλήρη αφοσίωσή της στον ρόλο, δηλώνοντας πρόσφατα στο «Variety», κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ότι πήρε 13 κιλά για να αποδώσει με τον μέγιστο ρεαλισμό τη σωματική δύναμη και την προσωπικότητα της πυγμάχου που υποδύεται.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες:
