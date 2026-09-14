Έντονο κύμα αντιδράσεων από τον κόσμο του γυναικείου αθλητισμού έχει προκαλέσει η νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας αθλητικών προγνωστικών Novig, με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney). Στο επίμαχο σποτ, η γνωστή ηθοποιός εμφανίζεται με ελάχιστα έως καθόλου ρούχα να προσποιείται ότι συμμετέχει σε διάφορα αθλήματα.

Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταδίκασαν άμεσα τη διαφήμιση, κατηγορώντας την εταιρεία για σεξουαλικοποίηση και υποβάθμιση του γυναικείου αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα άδραξαν την ευκαιρία για να αναδείξουν τι πραγματικά σημαίνει δύναμη, σκληρή προπόνηση και αθλητική αριστεία.

Η διαφήμιση της Σουίνι:

Η οργή των πρωταθλητριών

Η κριτική υπήρξε σφοδρή, με την πρώην κολυμβήτρια, Αριάρν Τίτμους, να σχολιάζει δηκτικά πως πίστευε ότι αυτού του είδους το «άθλιο» μάρκετινγκ ανήκε οριστικά στο παρελθόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τετράκις χρυσή Ολυμπιονίκης ξέσπασε: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω αυτό. Δεν είναι μόνο ένα χαστούκι στο πρόσωπο κάθε γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην τελειοποίηση της τέχνης της, αλλά και κάθε γυναίκας που απολαμβάνει τον αθλητισμό για αυτό που πραγματικά είναι – ομαδική εργασία, φιλία, αφοσίωση, αριστεία, ενότητα… Πώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικότητα;».

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Τη σκυτάλη πήρε η Βρετανίδα σπρίντερ και τετράκις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Έιμι Χαντ, η οποία, μετά την τέταρτη θέση που κατέκτησε στα 200 μέτρα στα «Ultimate Championships», απευθύνθηκε ευθέως στην ηθοποιό μέσω του BBC: «Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό».

Αναφερόμενη μάλιστα στον εντυπωσιακό χρόνο της Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν (21,47 δευτερόλεπτα), η Χαντ συμπλήρωσε με νόημα: «21,4. Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα. […] Όταν είσαι γυναίκα στον αθλητισμό, δεν είναι όμορφο. Δεν είναι λαμπερό. Σίγουρα δεν είναι πάντα σέξι».

Το κίνημα «Έτσι είναι μια γυναίκα στον αθλητισμό»

Με αφορμή τη δήλωση της Αμερικανίδας γυμνάστριας Γκρέισι Κράμερ («έτσι είναι μια γυναίκα στον αθλητισμό»), ξεκίνησε στα social media ένα μαζικό κύμα αναρτήσεων από αθλήτριες που δείχνουν την πραγματική, αφιλτράριστη εικόνα του πρωταθλητισμού.

Η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Λάνι Πάλιστερ, ανέβασε βίντεο με το εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησής της και τις κούρσες της. Η σπρίντερ Μπρι Ρίτζο μοιράστηκε ένα βίντεο με τις πιο απαιτητικές στιγμές της καριέρας της στον στίβο.

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Αθλητισμού δημοσίευσε υλικό από τοξοβολία, γυμναστική, πυγμαχία και σόφτμπολ, αναδεικνύοντας την αθλητική επιστήμη πίσω από τις γυναικείες επιδόσεις.

Από την πλευρά της, η ασημένια Ολυμπιονίκης στο πόλο, Τίλι Κερνς, ήταν αφοπλιστική: «Μισώ πάρα πολύ τη νέα διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για τον αθλητισμό».

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας, Σκάι Νίκολσον, ξεκαθάρισε πως η κριτική δεν αφορά την εμφάνιση της ηθοποιού, αλλά το γεγονός ότι η καμπάνια μετατρέπει τις γυναίκες αθλήτριες σε καρικατούρες: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να φαίνεσαι “σέξι” επειδή ασχολείσαι με τον αθλητισμό και του να χρησιμοποιείς το σεξ για να πουλήσεις τον “αθλητισμό”. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι όμορφη και να ασχολείσαι με τον αθλητισμό και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αποδέχεσαι τη θηλυκότητά σου, ενώ ταυτόχρονα είσαι μια σκληρή αθλήτρια».

Το παρελθόν της Σουίνι με τις… σκανδαλώδεις διαφημίσεις

Αν και πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι η οργή θα έπρεπε να κατευθυνθεί αποκλειστικά στη Novig, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν είναι απλώς ένα πληρωμένο μοντέλο για την καμπάνια. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η ηθοποιός συμμετέχει πλέον ως «στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος».

Το επικοινωνιακό αυτό ατόπημα θυμίζει έντονα τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει παλαιότερη καμπάνια της American Eagle το 2025 («Η Sydney Sweeney έχει υπέροχα τζιν»). Τότε, η καμπάνια είχε κατηγορηθεί ότι φλέρταρε με την ορολογία της ευγονικής, μέσα από ένα (πλέον διαγραμμένο) βίντεο όπου η ηθοποιός δήλωνε: «Τα γονίδια μεταδίδονται από τους γονείς στα παιδιά, καθορίζοντας συχνά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμα και το χρώμα των ματιών. Τα τζιν μου είναι μπλε».

Τους μήνες που ακολούθησαν εκείνη τη διαφήμιση, η Σουίνι είχε αναγνωρίσει ότι η σιωπή της είχε επιδεινώσει την κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά, με εξέπληξε η αντίδραση. Είμαι ενάντια στο μίσος και στη διχόνοια».

Με πληροφορίες από τον Guardian