Ένα από τα πιο ανανεωτικά καλοκαίρια της απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, γεμάτο ταξίδια και καλή παρέα. Μετά τις εξορμήσεις της στην Πάρο και την Πάτμο, η δημοφιλής παρουσιάστρια έκανε στάση στην Κέρκυρα, η οποία στάθηκε αφορμή να ανάψουν τα σενάρια για την προσωπική της ζωή. Φήμες και δημοσιεύματα τη θέλουν να βρίσκεται κοντά με τον επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, Στέφανο Νεδέλκο, που δραστηριοποιείται στο νησί.

Χωρίς η ίδια να έχει μιλήσει ανοιχτά, οι συζητήσεις γύρω από το όνομά της συνεχίζονται. Ο επόμενος σταθμός των διακοπών της είναι η Μύκονος και, όπως συνηθίζει, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Αυτήν τη φορά, όμως, ένα φαινομενικά απλό Instagram Story στο προφίλ της στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει νέα σχόλια, καθώς πολλοί εστίασαν όχι μόνο στην εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και στην επιλογή του τραγουδιού που συνόδευε το βίντεο.

Η παρουσιάστρια επέλεξε το «Αλληλούια» της Ελένης Φουρέιρα, ενώ πάνω στο βίντεο εμφανίζονται και οι στίχοι του ρεφρέν: «Μα θα ‘τανε ψέμα αν δεν σ’ αγαπούσα. Αν ένιωθα κάπως αλλιώς και ξεχνούσα. Μα θα ‘τανε ψέμα αν το συζητούσα. Γιατί όταν σε είδα στο ορκίζομαι είπε η καρδιά Αλληλούια!».

Μάλιστα, στο φινάλε του βίντεο, η κάμερα πλησιάζει στο πρόσωπό της και η ίδια χαμογελά με έναν τρόπο που αρκετοί χρήστες των social media χαρακτήρισαν «πονηρό», κοιτώντας προς το πρόσωπο που τη βιντεοσκοπεί. Η συγκεκριμένη στιγμή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέα σχόλια και εικασίες.

Είτε επρόκειτο απλώς για μια καλοκαιρινή διάθεση είτε για μια ανάρτηση που ήθελε να περάσει ένα πιο προσωπικό μήνυμα, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

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