Η φετινή σεζόν για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega ολοκληρώθηκε, την Κυριακή 28/6, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποχαιρετά τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της.

Στο φινάλε της εκπομπής, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τόσο την ομάδα που βρίσκεται μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στο τέλος της εκπομπής της: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη, αυτή την παραγωγή που με έχει αγκαλιάσει, στηρίξει και αγαπήσει όλο αυτόν τον καιρό, το Mega μας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την αγάπη, την πίστη, τη στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω τα πάντα για να το ανταποδίδω. Όλο το Mega, το κανάλι μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους τηλεθεατές, που έχετε κρατήσει αυτή την εκπομπή οκτώ χρόνια, πέντε χρόνια πια στο Mega ζωντανή.

Εσείς είστε το οξυγόνο μας, εσείς μας δίνετε την πορεία και τη δύναμη να είμαστε εδώ σε χρόνια τόσο δύσκολα για την τηλεόραση. Σας το χρωστάμε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να μη νιώθουμε ότι δουλεύουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε τον σταυρό μας και εσείς μας δίνετε αυτή τη δύναμη. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλό καλοκαίρι».

Δείτε το φινάλε του «Χαμογέλα και Πάλι»:

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Πότε ρίχνει αυλαία η εκπομπή της, «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega;