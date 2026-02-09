Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τους γάμους και τη σημασία της οικογένειας, εξηγώντας ότι το γεγονός πως είναι χωρισμένη δεν αναιρεί την πίστη της στους ευτυχισμένους γάμους.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star» στις 9 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια τόνισε ότι δεν σκέφτεται να παντρευτεί ξανά, καθώς η οικογένειά της, (δηλαδή τα παιδιά της), είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ευτυχισμένοι γάμοι. Το ότι έχω χωρίσει δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω σε αυτούς. Δεν σκοπεύω να ξαναπαντρευτώ, όχι γιατί δεν πιστεύω στον γάμο, αλλά επειδή η οικογένειά μου είναι η φωλιά μου και δεν θέλω να αλλάξει αυτό».

Στη συνέχεια, η Χρηστίδου μίλησε και για την απώλεια της μητέρας της πριν από τέσσερα χρόνια. Περιέγραψε τη συναισθηματική δυσκολία της απουσίας της, αλλά και την ευγνωμοσύνη για τα χρόνια που πέρασαν μαζί. Τόνισε ότι η εμπειρία αυτή την έκανε πιο ώριμη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της οικογενειακής συνοχής, ειδικά για τα παιδιά της και τη στενή σχέση με τον αδερφό της.

