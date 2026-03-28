Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με ειλικρίνεια την προσωπική της εμπειρία με το πένθος, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη μητέρα του, που την έκανε να σκεφτεί τη δική της απώλεια.

Η παρουσιάστρια του Mega παραδέχθηκε ότι, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο της μητέρας της, δεν έχει καταφέρει ακόμη να ακούσει τα ηχητικά μηνύματά της.

«Έχω φωνητικά μηνύματα και βιντεάκια της μαμάς μου, αλλά ακόμα δεν έχω τη δύναμη να τα δω. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το κάνεις», ανέφερε.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Παύλος Σταματόπουλος, ο οποίος σχολίασε τη διαδικασία του πένθους: «Το πένθος και η απώλεια δεν ακολουθούν κάποιον κανόνα. Έρχεται η στιγμή που χαλαρώνουν οι άμυνες και τότε βιώνεις την πλήρη απώλεια. Είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ και πολλές φορές λειτουργείς αντανακλαστικά».

Η εξομολόγηση της Σίσσυς Χρηστίδου αναδεικνύει την ευαισθησία της απέναντι στην απώλεια και την ανάγκη να βρει κανείς τον χρόνο και τη δύναμη να επεξεργαστεί το πένθος του με τον δικό του τρόπο.

