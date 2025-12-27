Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε με εορταστική διάθεση την εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Η παρουσιάστρια ευχήθηκε στους τηλεθεατές να πέρασαν όμορφα τα Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη και χαρά.

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε πώς πέρασε τις γιορτές της φέτος, σημειώνοντας ότι δεν ταξίδεψε πουθενά: «Εγώ πέρασα τα Χριστούγεννα εδώ. Δεν πήγα κάπου ιδιαίτερα, αλλά ήμουν με την οικογένεια, τους φίλους, τους κουμπάρους και τα παιδάκια μου».

Η παρουσιάστρια αγαπά ιδιαίτερα τις γιορτές, καθώς είναι μια ευκαιρία να βρίσκεται με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα μαζί.

