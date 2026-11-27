Στις δηλώσεις της Δωροθέας Μερκούρη σχετικά με τις κακοποιητικές σχέσεις και τη σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες όταν καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην επαγγελματική τους πορεία και τη φροντίδα των παιδιών τους.

Παράλληλα, στάθηκε στην πίεση που συχνά αισθάνονται να διατηρήσουν την οικογένειά τους ενωμένη, ακόμη κι όταν η σχέση τους δεν τις κάνει ευτυχισμένες.

Η οικονομική ανεξαρτησία και οι επιλογές των γυναικών

Η Σίσσυ Χρηστίδου συμφώνησε με όσα είπε η Δωροθέα Μερκούρη, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες εξαντλούν κάθε περιθώριο προσπάθειας προκειμένου να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη.

«Νομίζω ότι είναι οι σκέψεις κάθε γυναίκας που έχει κάποια στιγμή κληθεί να πάρει αυτή την απόφαση στη ζωή της. Και πραγματικά είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες έτσι σκέφτονται. Θα το φτάσουν μέχρι τέλους, θα κάνουν τα πάντα, θα προσπαθήσουν. Είναι στη φύση τους, θεωρώ, να προσπαθήσουν να κρατήσουν ενωμένη την οικογένεια και όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, να θέλουν να είναι κοντά στα μικρά παιδιά και να μην δουλέψουν», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Αλλά υπάρχει δυστυχώς αυτή η εσωτερική πίεση του να θες και να δουλέψεις και να μείνεις κοντά στα παιδιά σου. Όμως, επειδή δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή, είναι αυτό που λέει και η Δωροθέα και η Βίκυ… Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή και εγώ αν είχα κορίτσια, γιατί δυστυχώς για τα αγόρια είναι αυτονόητο, δε χρειάζεται να το πούμε ότι θα πρέπει να δουλεύουν και να έχουν τα δικά τους λεφτά. Για τα κορίτσια ακόμα πρέπει να το λέμε…», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για τη μητρότητα και την εργασία

Η παρουσιάστρια έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα κατά πόσο το δίλημμα της επαγγελματικής πορείας και της ανατροφής των παιδιών τίθεται με τον ίδιο τρόπο στους άνδρες.

«Συγγνώμη, τώρα κοροϊδευόμαστε; Δηλαδή έχει τεθεί ποτέ αυτό το δίλημμα σε κάποιον άντρα αν θα μείνει πίσω από τη δουλειά για να μεγαλώσει τα παιδιά… Τι συζητάμε; Αυτό όμως, δεν αφορά μόνο την πατριαρχία. Αφορά και τη φύση ρε παιδιά. Δηλαδή η γυναίκα το γεννάει, θηλάζει…», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η τοποθέτησή της έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις προσωπικές επιλογές των γυναικών, την οικονομική τους ανεξαρτησία και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν προσπαθούν να διατηρήσουν μια σχέση ή μια οικογένεια.

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