Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στο νέο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Youtube. Η δημοφιλής παρουσιάστρια του Mega μίλησε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, τονίζοντας με απόλυτο τρόπο πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Αποφάσισα ότι εγώ δεν θέλω με αυτή την έννοια που μπορεί να λέει ο κόσμος “να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου”… με αυτό τον τρόπο δεν θέλω να την ξαναφτιάξω, γιατί τη θεωρώ έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Έχω αποφασίσει από την αρχή που χώρισα, ότι δεν θέλω να φτιάξω καινούργια οικογένεια με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή δεν θέλω ένας άντρας να έρθει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου. Να συζήσω, να ξαναπαντρευτώ, να κοιμάμαι στο κρεβάτι με έναν άλλον άντρα και τα παιδιά μου να είναι στο διπλανό δωμάτιο. Δεν το κατακρίνω, αλλά αυτό είναι μία δική μου απόφαση, πολύ απόλυτη. Απέναντι σε αυτή την απόφαση, λοιπόν, που αφορά το κομμάτι των παιδιών μου μέχρι τα παιδιά μου να φύγουν από το σπίτι, έτσι… Κάποια στιγμή θα φύγουν. Μετά… ό,τι θες.

Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε την οικογένειά μου τη θεωρώ ολοκληρωμένη έτσι όπως είναι και δεν θέλω να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Άρα στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να το δεχτεί, δηλαδή όταν μπει ένας άνθρωπος στη ζωή σου, μετά θέλει να μπει σε όλη τη ζωή σου. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες» απάντησε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου για την προσωπική ζωή της.

«Δεν θα σου απαντήσω αν έχω ερωτευτεί ξανά. Έχω σημαντικότερα προβλήματα Ανέστη μου, απ’ το να αντιμετωπίσω τον έρωτα αυτή τη στιγμή. Ρε παιδί μου, ότι το περιβάλλον και η οικογένειά μου είναι πλήρης και στο δικό μου μυαλό, μπορεί επειδή μεγάλωσα σε μία πολύ δεμένη οικογένεια και πολύ ενωμένη και μέσα στο δικό μου μυαλό, δεν υπήρχε καν η πιθανότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Όταν παντρεύτηκα με αυτόν τον άνθρωπο έκανα παιδιά, είπα τέλος, αυτό είναι. Δεν υπήρχε σενάριο, δεν υπήρχε Plan B.

Η συστολή που είχα δεν αφορούσε τους γονείς μου, αφορούσε την απόφαση που είχα από τον πυρήνα μου, ότι η οικογένεια μένει δεμένη μέχρι το τέλος. Αλλά για να χωρίσω εγώ, δεν γινόταν να μη χωρίσω. Θα στο θέσω έτσι. Δηλαδή ήταν μονόδρομος. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι για τις σχέσεις παλεύεις, για τις σχέσεις αγωνίζεσαι, βάζεις πολύ νερό στο κρασί σου, μέχρι να νερώσει τελείως. Κάνεις τα πάντα. Δηλαδή θα υπερασπιζόμουν το γάμο μου και το έκανα με όλο μου το είναι. Πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Δηλαδή ήταν μονόδρομος» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Κατάλαβες; Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τίποτα δεν έχει φτάσει στα παιδιά μου. Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Να έχω αποφασίσει ότι θα είναι σύντροφος ένας άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι. Είμαι, δηλαδή συντηρητικός άνθρωπος. Είναι στο μυαλό μου πολύ κλειδωμένα τα πράγματα, συγκεκριμένα. Και με τις φίλες μου τσακώνομαι για τον ίδιο λόγο, μη νομίζεις. Και ο ψυχολόγος μου προσπαθεί. Δηλαδή το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω».

«Νιώθω πολύ περιτριγυρισμένη από αγάπη γενικώς. Έχω πάρα πολύ δυνατό σύστημα υποστήριξης. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και χρόνια φίλους. Έχω τα παιδιά μου, οπότε νιώθω πάρα πολύ γεμάτη. Δεν το αισθάνομαι αυτό που λες (ότι μου λείπει μια αγκαλιά το βράδυ). Το κομμάτι της συντροφικότητας είναι ένα σημαντικό κομμάτι, υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να καλύψει τα άλλα κομμάτια που με σταματάνε πίσω. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.

Καταρχάς είμαι ακόμα σε σοκ, αισθάνομαι. Οπότε είμαι σε σοκ από τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω το διαζύγιό μου, τα δικαστήρια, ο θάνατος της μαμάς μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο που αφορά στην τελευταία πενταετία. Οπότε τώρα νιώθω ότι αρχίζω να ηρεμώ. Δεν υπήρχε χώρος όχι να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Πώς να στο πω… Ήταν τόσο δυνατά και δύσκολα αυτά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω που μου ακούγεται σαν ανέκδοτο αυτό που μου λες. Κλάταρα ψυχολογικά πολλές φορές. Αντιλήφθηκα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο ήξερα» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

