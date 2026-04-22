Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα χαλαρό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο πλατό του Buongiorno στο MEGA, την Τετάρτη 22 Απριλίου, όταν ο Παύλος Σταματόπουλος βρέθηκε καλεσμένος της εκπομπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε ξαφνικά στο πλατό, κάθισε δίπλα του στον καναπέ και «έσπασε» τη ροή της συνέντευξης, αντιδρώντας με χιούμορ, αλλά και ένταση σε όσα ακούγονταν για τη μετακόμιση του συνεργάτη της.

Η ίδια ήταν ντυμένη με αθλητικά ρούχα και χωρίς μακιγιάζ, σε ένα πολύ φυσικό και ανεπιτήδευτο look.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα προσωπική τροπή, με τη Σίσσυ να διαφωνεί έντονα με όσα ειπώθηκαν και να τα χαρακτηρίζει «ανακρίβειες», ενώ ο Παύλος Σταματόπουλος απαντούσε on air, ζητώντας διευκρινίσεις.

Σε πιο ανάλαφρο κλίμα, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε on air ότι φίλος της έχει εκφράσει έντονη συμπάθεια για τη Σίσσυ Χρηστίδου, κάνοντας ένα αυθόρμητο «προξενιό» στο πλαίσιο της κουβέντας, με την παρουσιάστρια να απαντά χαμογελαστά ότι δεν βρίσκεται σε τέτοια φάση αυτή την περίοδο.

Το στιγμιότυπο έκλεισε με αστεϊσμούς, χαλαρή διάθεση και αρκετές προσωπικές εξομολογήσεις, που έδωσαν έναν πιο αυθόρμητο τόνο στην εκπομπή.

