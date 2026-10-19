Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια του Mega επέστρεψε στην Αθήνα από την Κέρκυρα, όπου ταξίδεψε συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Στέφανο Νέδελκο.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη απόδραση στάθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του επιχειρηματία στο νησί, με την επωνυμία «Contessina», με την ίδια να βρίσκει παράλληλα την ευκαιρία για λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, χαμογελαστή και ευδιάθετη, δεν θέλησε να κάνει κάποια εκτενή δήλωση για την προσωπική της ζωή, ωστόσο απάντησε με ευγένεια στους δημοσιογράφους.

«Τι γίνεται; Περάσαμε καλά, πολύ ωραία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια παιδιά», αρκέστηκε να πει η παρουσιάστρια, συνεχίζοντας την πορεία της.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Στέφανος Νέδελκος, ο οποίος περπατούσε διακριτικά δίπλα της, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στην τηλεοπτική κάμερα.

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η σχέση τους, η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Grecvoyage.gr, ο επιχειρηματίας είχε αναφερθεί στη σημασία της ιδιωτικότητας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός».

govastiletto.gr -Σίσσυ Χρηστίδου: Ταξίδεψε στην Κέρκυρα για τα εγκαίνια του νέου μαγαζιού του Στέφανου Νεδέλκου