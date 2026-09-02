Τέλος στις καλοκαιρινές διακοπές για τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επέστρεψε στα γραφεία του MEGA και ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια συναντήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με τους συνεργάτες της και μοιράστηκε μέσα από το Instagram φωτογραφίες από την πρώτη τους συνάντηση μετά το καλοκαίρι.

Στα στιγμιότυπα η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με την τηλεοπτική της παρέα, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες.

Ανάμεσά τους είναι ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Το κλίμα φαίνεται ιδιαίτερα ευχάριστο, καθώς η ομάδα έχει ήδη μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επιστροφής της εκπομπής.

«And we are back babe for season 9», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της, ανακοινώνοντας με τον δικό της τρόπο την έναρξη της ένατης σεζόν του «Χαμογέλα και Πάλι».

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