Η επόμενη τηλεοπτική χρονιά έχει ήδη αρχίσει να γεννά συζητήσεις γύρω από το τι μέλλει γενέσθαι με τον Γιώργο Λιάγκα, ειδικά τώρα που ετοιμάζει ένα βραδινό project μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.

Στην εκπομπή της, η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της στάθηκαν σε όσα δήλωσε ο παρουσιαστής στον αέρα του «Πρωινού».

Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στο «Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το κανάλι που θα φιλοξενήσει το νέο βραδινό σχήμα του με τον Ρέμο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το αν θα συνεχίσω στο Πρωινό εξαρτάται από το σε ποιο κανάλι θα κάνω το βραδινό με τον Ρέμο».

Η αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε, με μια δόση χιούμορ, το… μυστήριο που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του: «Φαντάσου να είσαι στέλεχος του ΑΝΤ1, να πίνεις τον καφέ σου και ξαφνικά ο παρουσιαστής σου να λέει ότι δεν ξέρει σε ποιο κανάλι θα είναι!»

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη χημεία που πιστεύει ότι θα έχουν ο τραγουδιστής και ο παρουσιαστής: «Νομίζω ότι ο Ρέμος ταιριάζει πολύ με τον Λιάγκα».

