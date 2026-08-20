Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα συνεχίζει η Σίσσυ Χρηστίδου, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια του MEGA βρίσκεται στο νησί μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα και φροντίζει να μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η Κέρκυρα αποτελεί, άλλωστε, έναν προορισμό που γνωρίζει καλά, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραλία, στις οποίες ποζάρει με το μαγιό της έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου.

Χαμογελαστή και εμφανώς χαλαρή, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και μπει ξανά σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Η ψάθινη τσάντα των 3.000€ στην Κέρκυρα