Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου, τα όσα έγιναν μέσα στη βδομάδα με τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Λιάγκα.

Αρχικά, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Στεναχωριέμαι! Γιατί νιώθει έτσι ο Γιώργος; Ότι τον κυνηγάνε όλοι, ότι τον κράζουν όλοι. Γιατί το παίρνει τόσο βαριά; Το ίδιο πράγμα δεν κάνει κι αυτός;».

Τότε, ο Νίκος Συρίγος ξέσπασε: «Το αφήγημα είναι για να απαξιώνουμε αυτό που λέει ο άλλος, να τον χαρακτηρίζουμε εμμονικό, κομπλεξικό, αλήτη… Εγώ θέλω να πω κάτι και με απόλυτη ειλικρίνεια! Θα μας μιλήσει ο κύριος Λιάγκας για την ταμπακιέρα; Η ταμπακιέρα είναι- αν είπε ότι η Μαρία Καρυστιανού, μία μάνα που της δολοφόνησαν το παιδί στα Τέμπη, εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του παιδιού της, όπως ρώτησε ο ίδιος τον Κύριο Γεωργιάδη. Που συμφωνούν προφανώς! Αν ρώτησε κι έβαλε τη λέξη “εκμεταλλεύεται”. Για την ταμπακιέρα θα μιλήσουμε; Ή θα λέμε αν ο Συρίγος είναι κομπλεξικός, ο Λαζόπουλος εμμονικός, η Χρηστίδου κομπλεξική, και πάει λέγοντας!

Και μην λέτε, μη βάζετε τους φίλους σας να λένε ότι είμαστε “εμμονικοί και κομπλεξικοί”! Δεν είμαστε καθόλου εμμονικοί! Αλλά θα αντιδρούμε πάντα… Σε αυτή τη χυδαιότητα! Εμείς θα αντιδρούμε συνέχεια σε αυτή τη χυδαιότητα και σε αυτή την ξεφτίλα! Αυτό για να τα πούμε σοβαρά! Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε, θα το πείτε όπως αναφέρομαι εγώ με το όνομά μου. Και με το όνομά σας όταν κάνετε κάτι. Αφήστε τα μισόλογα!».

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Αυτό είναι το βασικό κόλπο, δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ποιον εννοούμε. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζουμε την πράξη, οπότε δεν είναι μηνύσιμο. Είναι κολπάκια τηλεοπτικά που εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται πια. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ξεκάθαρο, ξέρουμε ποιοι το παίζουν, πώς το παίζουν και γιατί το παίζουν. Ο κόσμος δεν είναι χαζός.

Από τον Γιώργο Λιάγκα εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν του αρέσει, δεν είναι δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Οπότε, δεν μου προκαλεί έκπληξη αυτή η ερώτηση στον Άδωνι Γεωργιάδη».

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Όσα αποκάλυψε για τον γάμο της Φαίης Σκορδά