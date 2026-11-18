Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του Αντώνη Κανάκη με το MEGA έγινε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου και προκάλεσε θετικά σχόλια στον τηλεοπτικό χώρο.

Ανάμεσα σε όσους αναφέρθηκαν στη νέα αυτή εξέλιξη ήταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την είδηση μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τη μετακίνηση του γνωστού δημιουργού και της ομάδας του «μεταγραφή της χρονιάς», επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της σάτιρας, ιδιαίτερα ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Τα σχόλια της Σίσσυ Χρηστίδου για τη συνεργασία

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε τη χαρά της για την τηλεοπτική επιστροφή του Αντώνη Κανάκη μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Όπως ανέφερε, η παρουσία εκπομπών που ασχολούνται με την επικαιρότητα μέσα από τη σάτιρα είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι η μεταγραφή της χρονιάς, κακά τα ψέματα. Ειδικά αυτή τη χρονιά, γιατί είναι και προεκλογική περίοδος… Την έχουμε ανάγκη τη σάτιρα. Πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εκπομπές που έρχονται στο MEGA

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, ο Αντώνης Κανάκης και η εταιρεία παραγωγής του, TONY PRODUCTIONS, ξεκινούν συνεργασία με το MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια, με προοπτική ανανέωσης.

Μαζί του θα βρίσκονται οι σταθεροί συνεργάτες του, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης, καθώς και οι γνώριμοι τηλεοπτικοί χαρακτήρες «Κωστάκης» και «Πασοκτζής».

Στη νέα τηλεοπτική τους στέγη θα μεταφερθούν τρεις εκπομπές: το «Ράδιο Αρβύλα», που φέτος συμπληρώνει 20 σεζόν, το «Βινύλιο» και το «Boomers». Ο σταθμός καλωσόρισε την ομάδα, εκφράζοντας την προσδοκία η συνεργασία να συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

govastiletto.gr – Ο Αντώνης Κανάκης και οι «Ράδιο Αρβύλα» στο Mega – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού