Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλα βύθισε σε θλίψη όλη την Ελλάδα, καθώς και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το πρωί της Κυριακής 29 Μαρτίου, οι τηλεοπτικές εκπομπές αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του προγράμματός τους στη ζωή και την καριέρα της μεγάλης ερμηνεύτριας, τιμώντας το έργο και την προσωπικότητά της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για την κληρονομιά που αφήνει πίσω της η Μαρινέλλα: «Καλημέρα σε όλους. Αυτή η Κυριακή είναι πιο βαριά από τις υπόλοιπες, γιατί πρόκειται για ένα πένθος που αφορά όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μία πραγματικά μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού», τονίζοντας πόσο συγκινήθηκε από τις δηλώσεις του Σταμάτη Φασουλή, που περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα για την απώλεια, κατανοώντας τη δυσκολία για όσους ήταν κοντά της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δύναμη και το ήθος της Μαρινέλλας: «Δεν θρηνούμε μόνο για τη φωνή της. Μιλάω για το γεγονός ότι σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα για τις γυναίκες, εκείνη σηκώθηκε όρθια, παντελονάτα και διεκδίκησε πολλά. Πέρα από την κορυφαία θέση της στη μουσική, άφησε πίσω της ένα παράδειγμα για τις γυναίκες, έβαλε νέα στάνταρ στην αξιοπρέπεια, την αισθητική και το ήθος στο τραγούδι. Το κατέκτησε αυτό και της το χρωστάμε όλοι».

Με αυτά τα λόγια, η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε όχι μόνο την καλλιτεχνική αξία της Μαρινέλλας, αλλά και τον τρόπο που η προσωπικότητά της άγγιξε και ενέπνευσε γενιές ανθρώπων, καθιστώντας τη μια διαχρονική μορφή του ελληνικού πολιτισμού.

Govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν έχω ακόμα τη δύναμη να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»