Στην εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Youtube, η οποία προβλήθηκε σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια του Mega Channel μίλησε εκτενώς για το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, καθώς και για τη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε, η οποία ξεκίνησε λίγους μήνες μετά τον επίσημο χωρισμό τους.

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.

Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως δεν το πήγα και ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που αν αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Φυσικά και δεν ήθελα να πάω στα δικαστήρια. Πίστευα ότι ήταν βελούδινο, γιατί ήταν συναινετικό το διαζύγιο, όλα τακτοποιήθηκαν, πίστευα ότι θα ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δυο πλευρές. Έκανα τα πάντα να υπάρχει καλό κλίμα και στη συνέχεια δηλαδή συνέχισα να προσπαθώ για αυτό… Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου» ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ξέρω τι μεσολάβησε αλλά δεν θα σου απαντήσω. Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί… Προσπαθώ σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό μου να έχω τα παιδιά μου. Αυτό έχει προστατεύσει και μένα ως έναν βαθμό. Είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε είμαι πολύ προστατευτική και σε αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά μου, είναι ευαίσθητα ζητήματα» ξεκαθαρίζει η παρουσιάστρια.

«Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι σήμερα είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος. Προσπαθώ να προστατεύω την εικόνα του πατέρα τους και στα ίδια τα παιδιά και στον κόσμο. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Πηγαίνω μέχρι εκεί που δεν θα βλάψω την εικόνα αυτή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας, τώρα που το βλέπω απ’ έξω και εγώ απορώ. Αφορά όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τον πρώην σύζυγό μου… Μεγάλωσα σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας ότι όλοι είναι καλοί και θέλουν το καλό μας.

Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου. Ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, οπότε και όταν χωρίσαμε δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό. Στο μυαλό μου είχα πως είναι ένα κοινό ταμείο, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, εγώ ήμουν ότι δεν με νοιάζουν και πολύ τα χρήματα, δεν έχουν σημασία… Πίστευα ότι μαζεύονται χρήματα από την πλευρά του και εξασφαλίζει το μέλλον μας. Το είχα στο μυαλό μου πολύ ρομαντικά. Δεν θα το έκανα πλέον αυτό» αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, γιατί εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό και δεν διεκδίκησα κάτι. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου και όχι τον εαυτό μου. Αυτό έχει τεράστια βαρύτητα και για αυτό δεν μιλάω για αυτό, γιατί αν αφορούσε δικά μου δικαιώματα θα σου μιλούσα για αυτό. Είμαστε στην ίδια φάση, δεν μιλάμε καθόλου, δεν έχουμε επικοινωνία» τόνισε η παρουσιάστρια.

«Δεν υπάρχει πρόθεση επικοινωνίας από την πλευρά του. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ ξέρω, έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα που δεν θα τα μοιραστώ. Ήμουν ένας άνθρωπος που υποχωρούσε πάρα πολύ, δεν είμαι πλέον αυτός ο άνθρωπος» κατέληξε.

