Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στα social media, τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, μετά από 11 χρόνια γάμου και δύο παιδιά.

Το θέμα σχολιάστηκε το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να στέλνει μήνυμα στήριξης στη συνάδελφό της: «Της στέλνουμε πολλή αγάπη. Ξέρουμε ότι υπήρξε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Η Δέσποινα ένιωσε την ανάγκη να κάνει η ίδια την ανακοίνωση, καθώς οι δημοσιογράφοι είχαν αρχίσει να την πιέζουν με ερωτήσεις. Προτίμησε να ελέγξει η ίδια την κατάσταση και να πει όσα ήθελε, χωρίς να υπάρχουν σενάρια και φήμες γύρω γύρω», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε με ειλικρίνεια την ανησυχία της Καμπούρη για τα media: «Για μένα περνάει πολύ χρόνο εστιάζοντας στα media. Δεν υπάρχει λόγος. Το λέω με πολλή αγάπη, γιατί έχω βρεθεί κι εγώ πολλές φορές σε αυτόν τον κυκλώνα. Είναι πολύ προσωπικό ζήτημα – αφορά την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου. Βλέπω μια αγωνία για το πώς θα διαχειριστούν τα media το θέμα. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να την αισθάνεται. Στενοχωριέμαι που βλέπω αυτή την αγωνία. Τα διαζύγια είναι πλέον μέρος της ζωής και είναι πάρα πολύ συνηθισμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Με τις δηλώσεις της, η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε ένα μήνυμα κατανόησης και στήριξης, υπενθυμίζοντας ότι η οικογένεια και η προσωπική ζωή είναι πάνω από τα δημοσιεύματα.

