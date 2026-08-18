Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κέρκυρα.

Μετά από μια μικρή περιήγηση σε διάφορους άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας μας, η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Κέρκυρα, εκεί όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, στο εστιατόριο του αγαπημένου της και δεν παρέλειψε να κάνει μια δημοσίευση επισημαίνοντας τόσο την επιχείρηση όσο και τον ίδιο τον Στέφανο Νεδέλκο.

Με τη σειρά του, ο Στέφανος Νεδέλκος αναδημοσίευσε το story της Σίσσυς Χρηστίδου στον προσωπικό του λογαριασμό, αποκαλύπτοντας με τον δικό του διακριτικό τρόπο την παρουσία της στο χώρο.