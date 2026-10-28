Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη μέσα από την εκπομπή της στο Star στη Μαρία Αντωνά.

Αρχικά, η είπε Σίσσυ Χρηστίδου: «Εμένα με ενοχλεί περισσότερο να ακούω αυτό το σχόλιο από μια γυναίκα. Εδώ δεν μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε για τη διατύπωση. Δεν είναι ότι… cancel η Ζήνα Κουτσελίνη, δεν μπορώ αυτούς τους αφορισμούς, μου φαίνονται παράλογοι».

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε: «Εδώ μιλάμε για μια συμπεριφορά την οποία φωτίζουμε, γιατί καθρεφτίζει ένα κοινωνικό φαινόμενο που προσπαθεί η κοινωνία να εξαλείψει. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ, λοιπόν, αυτό το κλείσιμο “το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια” με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο. Ενώ μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε και είπε “μέσα από την καρδιά μου θέλω να ζητήσω συγγνώμη” και το ένιωσα στην αρχή, μετά δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Δηλαδή, αντί να αλλάξουμε το μίνι, που αυτό είναι που προσβάλλει, κάνουμε και τους άλλους δύο ανθρώπους σακάκια για να το εξισώσουμε και να μην είναι προσβλητικό το μίνι; Μόνη της είπε ότι το σωστό θα ήταν αυτό. Για μένα, το μίνι έπρεπε να αποσυρθεί και όχι να προστεθούν τα σακάκια. Στην τοποθέτησή της είπε “δύο άντρες κι ένα μίνι”, δηλαδή αυτή η γυναίκα είναι το μίνι. Δεν είναι το πρόβλημα ότι φοράει μίνι, είναι ότι αυτό την καθορίζει. Είπε ότι η Μαρία είναι ένα μίνι. Και στην επαναδιατύπωση, παρέμεινε στο ένα μίνι».

Η παρουσιάστρια του Mega κατέληξε: «Προσπαθώ να σταθώ στην καλή πρόθεση και τη βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν και η ίδια η Ζήνα έχει καταλάβει ποιο ήταν το ολίσθημα».

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