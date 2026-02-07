Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε χθες, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τα 79α γενέθλια του πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη.

Ο πατέρας της παρουσιάστριας είχε τα γενέθλιά του πριν μερικές ημέρες. Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε κάνει μια πολύ τρυφερή δημοσίευση, στην οποία είχε γράψει: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου. Σ’ αγαπώ». Ωστόσο, επειδή η ίδια βρισκόταν στη Μαδρίτη με τους φίλους της, δεν μπόρεσε να περάσει μαζί του αυτή τη μέρα.

Ωστόσο, χθες είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν όλοι μαζί, με την παρουσιάστρια να κοινοποιεί στο λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία του μπαμπά της, με την ιδιαίτερη τούρτα που του είχαν ετοιμάσει. Πάνω στην τούρτα υπάρχει η φιγούρα του πατέρα της παρουσιάστριας με τα τέσσερα εγγόνια του, ενώ ο ίδιος την κρατά χαμογελαστός, καθώς περιστοιχίζεται από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου:

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Η ατάκα για τους τραγουδιστές που έκανε το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια