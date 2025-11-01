Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», προβλήθηκε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η γιαγιά της, είχε βρει τα αρχικά γράμματα του Χρήστου Μάστορα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο απόσπασμα, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό της κοινό μια προσωπική της ιστορία που είναι παρόμοια με της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Mega ανέφερε πως και η δική της γιαγιά, πριν από πολλά χρόνια, είχε βρει στον καφέ της ότι ο άντρας της ζωής της θα έχει όνομα που ξεκινάει από Χ.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε χιουμοριστικά πως κανένας άντρας δεν υπήρξε στη ζωή της που να ξεκινάει το όνομά του από Χ αλλά είχε έναν παιδικό έρωτα που τον έλεγαν Χάρη.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Σίσσυ Χρηστίδου: Υπέρ του Λιάγκα στη διαφωνία με τον Αρναούτογλου – «Eκτιμώ τη στάση που κράτησε»