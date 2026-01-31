Μια αυθόρμητη ατάκα της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι ήταν αρκετή για να προκαλέσει γέλια στο πλατό.

Όλα ξεκίνησαν μετά την προβολή ενός βίντεο με δηλώσεις του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος ανέφερε πως θα ήθελε να δει τη Σίσσυ Χρηστίδου ως guest κριτή στο J2US. Η παρουσιάστρια, αντιδρώντας αυθόρμητα, σχολίασε: «Πού να ’ρθω εγώ; Δεν ξέρω από τραγουδιστές».

Η ατάκα της προκάλεσε άμεσα γέλια στους συνεργάτες της, με την ίδια να αντιλαμβάνεται τι μόλις είχε πει και να προσπαθεί να το… διορθώσει: «Ναι… τι είπα; Θα το σώσω μόνη μου. Δεν ξέρω από τραγούδι ήθελα να πω», είπε γελώντας.

Υπενθυμίζεται πως η Σίσσυ Χρηστίδου υπήρξε σε σχέση με τον frontman των Onirama, Θοδωρή Μαραντίνη, από το 2005. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον Μιχαήλ-Άγγελο, ενώ παντρεύτηκαν το 2009. Τον Απρίλιο του 2019 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Τα τελευταία χρόνια, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε έντονη δικαστική αντιπαράθεση.

