Τα μηνύματα και τις συμβουλές που έλαβε από τηλεθεάτριες, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή της στον γιο της στο Άμστερνταμ, θέλησε να σχολιάσει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως πολλές μητέρες επικοινώνησαν μαζί της, προτείνοντάς της τρόπους για να στέλνει από την Ελλάδα τρόφιμα και σπιτικό φαγητό στο παιδί της.

Όπως ανέφερε, δέχτηκε αρκετές πληροφορίες για ελληνικές φάρμες στην ολλανδική πόλη, αλλά και πρακτικές συμβουλές για τη μεταφορά κρέατος και λαχανικών, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Τα μηνύματα που έλαβε από άλλες μητέρες

Η Σίσσυ Χρηστίδου ευχαρίστησε όσες τηλεθεάτριες έσπευσαν να τη βοηθήσουν, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μέσω των social media. Μάλιστα, σχολίασε πως οι μητέρες που έχουν παιδιά μακριά από την Ελλάδα, μπορούν να καταλάβουν απόλυτα την επιθυμία της να του προσφέρει σπιτικό φαγητό.

«Το τι μηνύματα πήρα χθες για ελληνικές φάρμες στο Άμστερνταμ, για το πώς θα στείλω κρέας και λαχανικά στο Άμστερνταμ… Πραγματικά παιδιά αισθάνομαι πάρα πολύ ευλογημένη που υπάρχουν τα social media και υπάρχει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες πληροφορίες πήρα χθες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, υπάρχουν λύσεις για τα πάντα. Με νιώθουν οι μανούλες που έχουν παιδιά στο εξωτερικό. Έχουμε τρόπο να στείλουμε και τα ταπεράκια και όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Τα φαγητά που ετοίμασε για τον γιο της

Η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί και την προηγούμενη ημέρα στην επίσκεψή της στο Άμστερνταμ, αποκαλύπτοντας πως φρόντισε να γεμίσει την κατάψυξη του γιου της με σπιτικά γεύματα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Όπως είχε πει στην εκπομπή της, ετοίμασαν μαζί διάφορα φαγητά, όπως παστίτσιο, λεμονάτο κοτόπουλο, μακαρόνια με κιμά και μπιφτέκια. Μάλιστα, αστειεύτηκε πως σκοπεύει να τον επισκέπτεται μία φορά τον μήνα, ώστε να ανανεώνει τις μερίδες φαγητού που του αφήνει στην κατάψυξη.

Govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Στέλνουμε τα παιδιά μας και είναι απροστάτευτα»