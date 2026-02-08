Σήμερα, Κυριακή 8/2, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γάμου και όπως όλοι καταλάβαμε, το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» δεν γιορτάζει αυτή την μέρα. Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Νίκος Συρίγος θέλησε να ενημερώσει τους συνεργάτες του γι’ αυτό και όλοι είχαν απίστευτη αντίδραση.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Σίσσυ Χρηστίδου το σχολίασε περισσότερο από όλους λέγοντας: «Εδώ είναι η μπακουροεκπομπή! Το πάνελ έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του αλλά εντάξει ρε παιδιά υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, όμως εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι όπως ο αδερφός μου και η γυναίκα του, μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί», με τον Νίκο Συρίγο να απαντά: «Οι παντρεμένοι με τους παντρεμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Νίκος Συρίγος είναι ζευγάρι με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μετά το χωρισμό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη δεν έχει αποκαλύψει τίποτα για την προσωπική ζωή της.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι σε σχέση με την Δανάη Βαρθολομάτου, ενώ ο Παύλος Σταματόπουλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου δεν έχουν γνωστοποιήσει κάτι.

