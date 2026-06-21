Με ιδιαίτερα ζεστά λόγια ξεκίνησε την εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της 21ης Ιουνίου, θέλοντας να τιμήσει τη σημερινή «Γιορτή του Πατέρα» και να στείλει τις ευχές της σε όλους τους μπαμπάδες.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί με συγκίνηση και στον δικό της πατέρα, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την αδυναμία που του έχει.

«Να πούμε ένα “χρόνια πολλά” στους μπαμπάδες που έχουμε κι εδώ. Και πάνω απ’ όλα στον δικό μου μπαμπά, στον μπαμπάκα μου. Μπαμπάκα μου γλυκέ, σε αγαπώ πάρα πολύ, μέχρι τον ουρανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε πως η συγκεκριμένη ημέρα συχνά περνά πιο “αθόρυβα” σε σχέση με άλλες γιορτές, τονίζοντας όμως ότι οι πατέρες αξίζουν εξίσου την αγάπη και την προσοχή όλων.

«Είναι μια λίγο αδικημένη γιορτή. Οι μπαμπάδες θέλουν την αγάπη μας και υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι πατεράδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο», πρόσθεσε με νόημα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε έτσι να δώσει έναν πιο προσωπικό τόνο στην έναρξη της εκπομπής της, αφιερώνοντας τη μέρα σε όλους τους πατεράδες, αλλά κυρίως στον δικό της.

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