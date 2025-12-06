Tα όσα είπε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για τη μάχη του με τα κιλά, στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» σχολίασαν στο «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να συγκινείται και να κάνει η ίδια μια εξομολόγηση.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία και στο λόγο που παίρνει κατά καιρούς η ίδια βάρος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Ήταν συγκινητικός ο τρόπος που μίλησε. Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με τη βιολογία, είναι ψυχική νόσος η υπερφαγία και η ανορεξία.

Το βρίσκω πολύ γενναίο που μιλάει τόσο ανοιχτά και που μιλάει την ώρα που βρίσκεται μέσα στο πρόβλημα. Συνήθως μας είναι πιο εύκολο να μιλάμε βγαίνοντας από το πρόβλημα. Εμένα με λυγίζει η εικόνα του και ελπίζω να παίρνει τη βοήθεια που χρειάζεται και αξίζει».

Τότε, ο Παύλος Σταματόπουλος είπε: «Έφτασα 125-130 κιλά όταν έχασα τη μητέρα μου. Εκείνη τη στιγμή έτρωγα επειδή περνούσα ωραία με αυτό. Μετά από χρόνια το σύνδεσα με αυτό το γεγονός».

Η Σίσσυ Χρηστίδου πρόσθεσε: «Έχει πολλές προεκτάσεις, δεν είναι μόνο η απόλαυση ή η εκτόνωση. Για εμένα είναι προστασία. Όταν νιώθω ότι βάλλομαι, παίρνω βάρος για να προστατευτώ. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά. Αυτό θέλει δουλειά, αν το δεις με τον ψυχολόγο. Ο οργανισμός το κάνει για προστασία, όχι για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι καταστροφικός ο τρόπος. Ξέρεις ότι κάνεις κακό στον εαυτό σου, απλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.

Εμένα με ενοχλεί το “Σταμάτα να τρως!”. Α, πώς δεν το σκέφτηκα; Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλει πολλή δουλειά».

