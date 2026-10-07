Στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων στο Instagram βρέθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου μετά από μια πρόσφατη δημοσίευσή της. Η παρουσιάστρια του MEGA μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται αισθητά αδυνατισμένη, φορώντας ένα στενό μαύρο παντελόνι καμπάνα, cut-out τοπ και ψηλοτάκουνα. Η ανάρτηση προκάλεσε διφορούμενες αντιδράσεις, καθώς δίπλα στα αποθεωτικά σχόλια για την ανανεωμένη της εικόνα εκφράστηκαν και επικρίσεις που αφορούσαν τη χρήση φίλτρων ή την επεξεργασία της φωτογραφίας.

Η εικόνα της δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας αμέσως εκατοντάδες αντιδράσεις. Ενώ πολλοί followers έσπευσαν να την αποθεώσουν για το στυλ και την ανανεωμένη της εμφάνιση, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν πιο κριτικά απέναντι στο τελικό αποτέλεσμα. Τα καυστικά σχόλια και οι μπηχτές για τη χρήση φίλτρων, επεξεργασίας φωτογραφίας αλλά και βοηθημάτων αδυνατίσματος άναψαν «φωτιές» κάτω από την ανάρτηση, μετατρέποντας το προφίλ της στο Instagram σε πεδίο έντονης συζήτησης.

Ανάμεσα στις δεκάδες τοποθετήσεις, αρκετοί χρήστες εστίασαν την κριτική τους στις πιθανές μεθόδους της μεταμόρφωσής της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Οι mounjaro κάνανε δουλίτσα.. μπράβο πολύ ωραία», «Munjaro respect» και «Αχ αυτό το χάπι το μαγικό».

Παράλληλα, άλλοι ακόλουθοι υποστήριξαν πως πρόκειται για αποτέλεσμα υπερβολικής επεξεργασίας, αφήνοντας σχόλια όπως «Ύψος τουλάχιστον 2,05, μπράβο» και «Πρέπει να έχει βάλει όλα τα φίλτρα». Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απότομη αλλαγή στο σώμα της, σημειώνοντας πως «η απότομη, δραστική αλλαγή και η δυσαναλογία στο σώμα δυστυχώς μιλάνε από μόνες τους».

Παρά τις όποιες ενστάσεις, η ίδια η παρουσιάστρια φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει την ανανεωμένη της εικόνα, παραμένοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας showbiz.

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